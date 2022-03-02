هل للفنان ان يتباهى بشهادة الدكتوراه !؟ - سامي عبد الحميد

2022/03/02 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد هل سمعتم يوماً ان مخرجاً مسرحياً كبيراً مثل (بيتر بروك) أو (جيرزي غروتوفسكي) أو (ستارنسلافسكي) أو (ميرهولد) و مخرجاً سينمائياً مثل (هيتشكوك) أو (سبيلبيرغ) أو فيسكونتي) و ممثلاً عظيماً مثل (لورنس اوليفيه) أو (سموكتنوفسكي) أو (داستن هوفمان) ومصمماً مبتكراً مثل (زفوبودا) أو (غوربليك) أو (شون كيني) و موسيقياً مثل (كورساكوف) أو (شوبرت) أو (فاغنر) أو (شوبان) أو (محمد عبدالوهاب) و رساماً مثل (دافينشي) أو ......





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