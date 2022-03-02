العُملات الأموية البيزنطية والدولة الشبحية! - فريدة رمزي شاكر

2022/03/02 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر العملات الأثرية هي أقوى شهادة تاريخية- عملية - لأنها تتحدى الزمن ومحاولات طمس التاريخ و تزويره، فهي أقوى وثيقة تاريخية من التاريخ المكتوب لأنها "شاهد إثبات " على صحته أو تزييفه. وهي خير رسول للدعاية والترويج لفترة من الأحداث السياسية، العملة هي حدث تاريخي تم فعلياً على أرض الواقع. عملات الخلفاء الأمويين" البيزنطية " لا يوجد منها سوى لإثنين من الخلفاء ، أما باقي الخلفاء الأمويين العشرة فلا عمل ......





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