2022/03/02 | 21:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: AejGYg97uNQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لجنة ابو رغيف … طوق التيار يفيض نقضاً على الاطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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