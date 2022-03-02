فيفا يعلن وفاة لاعبين أوكرانيين بسبب الهجوم الروسي

2022/03/02 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو”، عن وفاة لاعبين أوكرانيين وسط الغزو الروسي للبلاد.وذكر الاتحاد الدولي ان “اللاعبين فيتالي سابيلو (21 عاماً)، ودميترو مارتينينكو (25 عاماً)، فقدا حياتهما في الغزو، وأصبحا أول ضحايا كرة القدم في الحرب”.واضاف “أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين فيتالي سابيلو ودميترو […]

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