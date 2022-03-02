حرب اوكرانيا تفضح حدود القوة الامريكية عالمياَ

2022/03/02 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر موقع “في او اكس” الامريكي، اليوم الاربعاء، أن الحرب الروسية على اوكرانيا اظهرت ان الولايات المتحدة رغم استمرار كونها قوى عظمى، الا انها وجدت نفسها امام روسيا، وفرضت عليها العقوبات الاقتصادية الاكبر من نوعها، لكنها من غير المرجح ان تتمكن من اجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل هجومه العسكري.وتساءل الموقع الامريكي […]

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