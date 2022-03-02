2022/03/02 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، الحكومة العراقية، إلى النظر بملف المواطنين “الأجانب” من لبنانيين وإيرانيين، ممن قتلوا، أثناء المعارك ضد الإرهاب داخل البلاد، وشمولهم بإمتيازات الشهداء.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء كامل الكناني، في بيان تلقته “ايرث نيوز”: “الحقيقة شهدت الساحة العراقية وجود وحضور العديد من الشخصيات من الدول العربية والاسلامية في […]

ظهرت المقالة مؤسسة الشهداء تطالب بامتيازات لـ”ضحايا” إيران ولبنان ضد الإرهاب في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تطالب بامتيازات لـ”ضحايا” إيران ولبنان ضد الإرهاب في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تطالب بامتيازات لـ”ضحايا” إيران ولبنان ضد الإرهاب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).