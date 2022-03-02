اعتقال ستة أشخاص أطلقوا النار على مفرزة أمنية في ميسان

2022/03/02 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة ميسان، الأربعاء، اعتقال ستة متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية جنوبي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "إحدى المفارز الأمنية التابعة لقسم شرطة قضاء قلعة صالح، مركز شرطة العزير، والمكلفة بنقل اثنين من الموقوفين على ذمة التحقيق الى القضاء تعرضت، اليوم الأربعاء، الى إطلاق نار من قبل مسلحين، وذلك بهدف قتل الموقوفين، لوقوع خلافات ومشاكل عشائرية فيما بينهم".

وأضافت أن "الموقوفين اصيبوا أثناء الاشتباك وتبادل إطلاق النار وتم نقلهما للمستشفى وهم الآن بحالة مستقرة"، مشيرة الى أنه "تم مداهمة منازل المتورطين وملاحقتهم بعد عبورهم نهر دجلة بإتجاه منطقة (الصخرة الحدودية)، جنوب ميسان، وبعد إشتباكات وتبادل إطلاق النار مع المتهمين، تمكنت القوات من محاصرتهم والقبض على جميعهم وعددهم (6) مع ضبط أسلحتهم وأحدهم تعرض لإصابة".

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