وفد امني يصل”كنعان” في ديالى بعد تعرض محامي لمحاولة اغتيال

2022/03/02 | 21:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني مطلع، الاربعاء، ان وفد امني وصل الى ناحية كنعان شرق ديالى للوقوف على ملابسات محاولة اغتيال محامي.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفد امني من شرطة ديالى وصل الى ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة) للاطلاع بشكل مباشر على حيثيثات محاولة اغتيال محامي بعد تفجير عبوة لاصقة اسفل مركبته ما ادى […]

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