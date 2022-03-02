القبض على 6 متهمين استهدفوا مفرزة مكلفة بتسيير الموقوفين في ميسان

2022/03/02 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، القبض على 6 متهمين استهدفوا مفرزة أمنية مكلفة بتسيير الموقوفين في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "إحدى المفارز الأمنية التابعة لقسم شرطة قضاء قلعة صالح، مركز شرطة العزير، والمكلفة بنقل اثنين من الموقوفين على ذمة التحقيق الى القضاء، تعرضت اليوم الى إطلاق نار من قبل مسلحين بهدف قتل الموقوفين، لوقوع خلافات ومشاكل عشائرية"، مبينة أن "الموقوفين أصيبا أثناء اشتباك المسلحين والقوة الامنية".وأضافت، "لأهمية الحادثة وخطورتها، انطلقت على الفور عملية أمنية واسعة النطاق بإمرة وبإشراف وتواجد ميداني لقائد عمليات ميسان اللواء الركن (محمد جاسم الزبيدي) وقائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) ومعاون قائد الشرطة وآمر المقر المسيطر، لملاحقة المتورطين في عملية التعرض للمفرزة ودك أوكارهم ليكونوا عبرة لمن يحاول التطاول والخروج عن القانون".وأكدت أن "القوة المنفذة تشكلت من قسم شرطة القلعة وفوج المهمات وسرية سوات والفوج الخامس ولواء القوات الخاصة ولواء المغاوير وطيران الجيش العراقي، وتم مداهمة منازل المتورطين وملاحقتهم بعد عبورهم نهر دجلة باتجاه منطقة (الصخرة الحدودية) جنوب ميسان، وبعد اشتباكات وتبادل إطلاق النار تمت محاصرتهم والقبض عليهم جميعا وعددهم (6) مع ضبط أسلحتهم"، مبينة أن "أحد المعتقلين تعرض لإصابة".وبينت أنه "تم نقلهم لمراكز الاحتجاز الأمني في المحافظة بغية تقديمهم للقضاء وإنزال العقاب اللازم بحقهم".

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