2022/03/02 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأربعاء، أجندة المؤتمر الدولي الثاني للمياه الذي ستحتضنه العاصمة بغداد الأسبوع المقبل، والذي سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، إنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وإشراف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، تنطلق فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العاصمة بغداد، ولمدة ثلاثة أيام، للفترة من (5 – 7 آذار 2022) وتحت شعار (المياه والتغيرات المناخية)".

وأضافت، "وسيتضمن اليوم الأخير من المؤتمر، زيارة حقلية لسدة الهندية التي أدرجت مؤخراً على سجل التراث العالمي للري".

وتابعت، "وستقوم رؤية المؤتمر، على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وعلى المدى البعيد وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر".

ويهدف المؤتمر وفق البيان، إلى "مناقشة التغييرات المناخية وأثرها في الموارد المائية، وكذلك تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري، بغية وضع العالم على مسار تنمية أكثر أمانا وازدهارا، وجعله منصة دولة جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شحة المياه، بسبب التغييرات المناخية، وضمن محاور إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، فضلاً عن استدامة المياه السطحية والجوفية، والحد من مصادر التلوث واستدامة النظام الإيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الأحيائي، وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع تأثير التغييرات المناخية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجندة المؤتمر الدولي الثاني للمياه الذي ستحتضنه بغداد الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجندة المؤتمر الدولي الثاني للمياه الذي ستحتضنه بغداد الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).