"حرب عبثية".. أسرى روس يكشفون الخديعة

2022/03/02 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط موجة من النحيب، أعرب عسكريون روس تم أسرهم في أوكرانيا، عن أنه تم إلقائهم من قبل قادتهم "كوقود للحرب" في معركة ضد "أشخاص مسالمين يدافعون عن أراضيهم"، مشيرين إلى اأنه لم تكن لديهم أدنى فكرة عن إرسالهم لغزو أوكرانيا.

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