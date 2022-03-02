التوافق أساس الحسم.. بماذا علق باسم خشان على قرار عدم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/03/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وضع حداً لمخالفات رئاسة البرلمان للدستور.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اهم ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية هو عدم امكانية رئاسة المجلس اتخاذ القرارات التي هي من صلاحية البرلمان بشكل منفرد دون تصويت النواب".

واضاف، أن "التجاوزات السابقة من قبل رئيس البرلمان او هيئة الرئاسة مرت بشكل غير قانوني"، مبينا أنه "تم وضع حد لهذه التجاوزات في جلسة اليوم".

وتابع خشان، أن "المحكمة الاتحادية اوصلت قناعة للكتل الساسية بضرورة احترام المدد الدستورية وعدم تجاوزها وهو ما سيترك اثرا جيدا في العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة".

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