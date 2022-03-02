ما علاقة عيد الفطر بتشكيل الحكومة العراقية

2022/03/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم الأربعاء، فتح البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية السبت المقبل، ملمحا الى تشكيل الحكومة مابعد عيد الفطر.

وقال وتوت في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " الفترة المقبلة سيكون التوجه لحسم منصب الرئيس وفتح باب الترشيح السبت المقبل وحسم لجان البرلمان لأهميتها الرقابية".

وأضاف ان "الأمر سيقتصر على باب الترشيح لرئاسة الجمهورية فقط وتشكيل الحكومة سيتم بعد عيد الفطر فيما ستمضي إجراءات تشكيل اللجان البرلمانية في هذه الأيام".

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