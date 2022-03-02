اعتقال 6 أشخاص أطلقوا النار على مفرزة أمنية في ميسان

2022/03/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "احدى المفارز الأمنية التابعة لقسم شرطة قضاء قلعة صالح، مركز شرطة العزير، والمكلفة بنقل إثنين من الموقوفين على ذمة التحقيق الى القضاء تعرضت، الى إطلاق نار من قبل مسلحين بهدف قتل الموقوفين ، لوقوع خلافات ومشاكل عشائرية فيما بينهم ، في حين أصيب الموقوفين أثناء الاشتباك وتبادل إطلاق النار ، وتم نقلهما للمستشفى وهم الآن بحالة مستقرة".

وأضافت انه "لأهمية الحادثة وخطورتها ، انطلقت وعلى الفور عملية أمنية واسعة النطاق ، بإمرة وبإشراف وتواجد ميداني لقائد عمليات ميسان اللواء الركن (محمد جاسم الزبيدي) وقائد شرطة المحافظة اللواء (ناصر لطيف الاسدي) ومعاون قائد الشرطة وآمر المقر المسيطر ، لملاحقة المتورطين في عملية التعرض للمفرزة ودك أوكارهم ليكونوا عبرة لمن يحاول التطاول والخروج عن القانون".

وأوضحت ان "القوة المنفذة من قسم شرطة القلعة وفوج المهمات وسرية سوات والفوج الخامس ولواء القوات الخاصة ولواء المغاوير وطيران الجيش العراقي داهمت منازل المتورطين وملاحقتهم بعد عبورهم نهر دجلة بإتجاه منطقة (الصخرة الحدودية) ، جنوب ميسان ، وبعد إشتباكات وتبادل إطلاق النار مع المتهمين ، تمكنت القوات من محاصرتهم والقبض على جميعهم وعددهم (6) مع ضبط أسلحتهم وأحدهم تعرض لإصابة"، مشيرة الى انه "تم نقلهم لمراكز الاحتجاز الأمني في المحافظة بغية تقديمهم للقضاء وإنزال العقاب اللازم بحقهم".

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