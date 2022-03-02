علماء يطورون تقنية جديدة لدراسة تاريخ الارض

2022/03/02 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طور علماء تقنية جديدة تعتمد دراسة عمر حبيبات الرمال القديمة من الشواطئ والأنهار والصخور من جميع أنحاء العالم، للكشف عن تفاصيل مخفية سابقا عن الماضي الجيولوجي البعيد للأرض.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور ميلو بارهام، من Timescales of Mineral Systems Group في مدرسة كيرتن لعلوم الأرض والكواكب، إن الفريق ابتكر مقياسا يحدد […]

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