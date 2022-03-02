بايدن عن إمكانية ’حظر’ الغاز الروسي: كل الخيارات مطروحة

2022/03/02 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الأميركي جو بايدن رداً على إمكانية حظر الغاز الروسي إن “كل الخيارات مطروحة”، فيما تواجه الإدارة الأميركية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.وبين بايدن في حديث للصحفيين: ” نحن على اتصال بالرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) وهو وحده من يقرر البقاء في كييف من عدمه”.

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