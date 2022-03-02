العراق يمتنع عن التصويت ضد الهجوم الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

2022/03/02 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، الأربعاء، أن بغداد اصطفت مع الممتنعين، عن توبيخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال علاء الدين في تدوينة تابعها “النور نيوز”، إنه “صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم باغلبية ساحقة (141 نعم – 5 لا – 34 امتناع)، على توبيخ …

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