2022/03/02 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mOmjJlyjYwE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل حول قرار الاتحادية بشأن الغاء لجنة ابو رغيف | المحلل السياسي علي البيدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل حول قرار الاتحادية بشأن الغاء لجنة ابو رغيف | المحلل السياسي علي البيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).