2022/03/02 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XL6xjKXH6WI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بائع شاي.. صعوبات الحياة ومشقة العيش تمحي ملامح طفولته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بائع شاي.. صعوبات الحياة ومشقة العيش تمحي ملامح طفولته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).