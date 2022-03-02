بـ3 خطوات.. رومان أبراموفيتش يبدأ عملية بيع تشيلسي

2022/03/02 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بدأ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش أولى خطوات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب عواقب الحرب التي دخلتها بلاده مع أوكرانيا مؤخرا.وتعرض أبراموفيتش لضغوط هائلة في الأيام الأخيرة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، رغم نجاته حتى الآن من العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على رجال الأعمال الروس، خاصة الموالين لنظام الرئيس فلاديمير بوتين.ووفقا لصحيفة […]

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رومان أبراموفيتش يبدأ عملية بيع تشيلسي أولاً على الايام نيوز.

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