الولايات المتحدة تفرض عقوبات

2022/03/02 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

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