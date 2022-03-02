إنستغرام تتيح الرسائل المشفرة في أوكرانيا وروسيا

2022/03/02 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) أن ميزة إجراء محادثات مشفرة بين شخصين ضمن منصة إنستغرام أصبحت متاحة لجميع البالغين في كل من أوكرانيا وروسيا.وجاء ذلك كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الشركة ردًا على الصراع في أوكرانيا، التي تضمنت تقييد وسائل الإعلام الحكومية وزيادة الجهود حول التحقق من الحقائق.ويتم تنبيه […]

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