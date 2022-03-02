في جلسة طارئة.. الجمعية الاممية تدين حرب روسيا ضد أوكرانيا

2022/03/02 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القرار روسيا بـ "سحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل".

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