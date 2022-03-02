روسيا تعلن طرد السفير الأمريكي

2022/03/02 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد السفير الأميركي جون سوليفان من البلاد.وقالت الخارجية في بيان رسمي إن "الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة".وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم الأربعاء، معلقة على إجراء الولايات المتحدة: "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأمريكية من الحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا تزال تُحدَّد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك".وأضافت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي لهذا الصدد إلى "التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد".

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