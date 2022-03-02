صحيفة إيرانية تهاجم روسيا: لا تهتم بالاتفاق النووي بعد الهجوم على أوكرانيا

2022/03/02 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم المقال الافتتاحي لصحيفة "ستاره صبح" الإيرانية الموقف الروسي بشأن الاتفاق النووي، مؤكداً على أن روسيا أظهرت بعد هجومها على أوكرانيا أنها لا تبالي بالاتفاق النووي ولا تحيله أي اهتمام خلافا لتصورات بعض المسؤولين الإيرانيين.

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وقال الكاتب والمحلل السياسي علي حقيقت شناس (2 اذار 2022) في المقال الذي اطلع "ناس" على ترجمته: "هل لا يزال بعض الساسة الإيرانيين يظنون حقا بأن روسيا هي حليف استراتيجي لإيران؟"، مؤكدا أن "الروس في المرحلة المقبلة لن يعملوا على إنجاح المفاوضات النووية، بل إن الغرب هو الذي يحاول تحقيق ذلك".

وسخر الكاتب من أنصار التيار الأصولي الذين كانوا يعولون كثيرا على روسيا وموقفها الداعم لإيران حسب تصوراتهم، وقال لهم مخاطبا: "أيها السادة على ماذا تعلون من روسيا؟ إن ما ترونه ليس ماء بل هو مجرد سراب خادع!".

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