فريق أميركي يلاحق

2022/03/02 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، تشكيل فريق لملاحقة الأوليغارشية الروس، للحرص على تطبيق العقوبات الصادرة بحق موسكو بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان عبر موقعها.

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