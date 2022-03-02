2022/03/02 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة والجوية يسقطان في فخ التعادل بالممتاز بغداد – ساري تحسين حسم التعادل الإيجابي أمس ،بهدف لمثله في مباراة الشرطة وزاخو التي اقيمت على ملعب زاخو الدولي ضمن مواجهات الاسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وافتتح الشرطة التسجيل عن طريق اللاعب محمد داوود في الدقيقة 56 واستطاع زاخو ان يعدل النتيجة عن […]

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