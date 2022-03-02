2022/03/02 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تستعد لإخلاء 65 حالة معقّدة خارج العراق بغداد – ياسين ياس تستعد وزارة الصحة ،لاخلاء دفعة جديدة من مرضى الحالات المعقدة للعلاج خارج العراق.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات الوزير هاني موسى العقابي ، يستعد قسم الاستقدام والاخلاء الطبي بالوزارة ، لاخلاء 65 مريضا مع مرافقيهم للعلاج خارج العراق).ورصدت […]

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