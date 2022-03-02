2022/03/02 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وبلاسخارت يتبادلان الرؤى بشأن تشكيل الحكومة توجّه نيابي لإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن يعتزم مجلس النواب ، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد الزامه من قبل المحكمة الاتحادية العليا،بعرض الموضوع للتصويت ، الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة من مجموع اعضاء البرلمان الكلي.فيما […]

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