2022/03/02 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تلغي لجنة حكومية لمخالفتها الدستور وخبراء لـ (الزمان): القرار يمنح الطرف المتضرّر حق المطالبة بالتعويضات بغداد – فائز جواد رأى خبراء قانونين ، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء لجنة الامر الديواني المختصة في مكافحة الفساد والجرائم المهمة التي استحدثها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق اول احمد ابو رغيف، بسبب مخالفتها الدستور ومبدا […]

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