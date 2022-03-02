2022/03/02 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “تويوتا” تعليق توريد سيارات “تويوتا” و”لكزس” إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المكتب الصحفي للشركة، أن مصنع “تويوتا” في بطرسبورغ الذي ينتج سيارات RAV4 وCamry، سيعلق عمله اعتبارا من 4 مارس الجاري بسبب تأخر وصول قطع الغيار.وأضافت الشركة أن توريدات سيارات “تويوتا” […]

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