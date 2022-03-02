تعرف على اهم الأطعمة لمرضى السكر

2022/03/02 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… النظام الغذائي هو إحدى الخطوات الأساسية لإدارة داء السكري، وغالبًا ما يحتاج مرضى السكر عند اختيار طعامهم إلى التفكير في العناصر التي لن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى مستويات السكر فى الدم، وقد تشمل بعض الأطعمة غير الصحية التي يجب تجنبها الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والكعك والحلوى وما إلى ذلك، لكن السعي للعثور على […]

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