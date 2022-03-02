2022/03/02 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J40Vq2tj_S8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمات نسوية تسعى لدعم شريحة النساء والمطلقات ضمن برامج الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمات نسوية تسعى لدعم شريحة النساء والمطلقات ضمن برامج الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).