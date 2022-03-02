إيران: امتنعنا عن التصويت على القرار الأممي حول أوكرانيا لأن فرصة التصويت لم تمنح للجميع

2022/03/02 | 22:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران امتنعت عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة الأممية حول أوكرانيا، لأنه لم تمنح الفرصة في ذلك لجميع الأعضاء المشاركين في المداولات.وأكد الدبلوماسي الإيراني أن القرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة يفتقر لعناصر الحياد والآليات الواقعية لحل القضية بالوسائل السلمية.وأضاف أنه لم تتم […]

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