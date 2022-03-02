هيئة الحج ترسل برقية للسلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين العراقيين لديها

2022/03/02 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، ارسالها برقية الى السلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين العراقيين لديها. وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها" ارسلت برقية الى وزارة الحج السعودية للافراج السريع عن المحتجزين لديها اثناء اداء مناسك العمرة".

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