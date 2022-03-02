"ستكون مدمرة".. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

2022/03/02 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروس طالت قطاعات التكنولوجيا العسكرية، ردا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

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