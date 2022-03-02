التجارة تستكمل توزيع السلات الغذائية لدور الايتام والمسنين

2022/03/02 | 22:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للاسهام في التخفيف عن معاناتهم بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت وزارة التجارة عن استكمال لجنة الاشراف والمتابعة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية توزيع السلة الغذائية الى دور الايتام والمسنين في بغداد وبعض المحافظات .وقالت الوزارة في بيان نقلا عن مدير عام الشركة لمى الموسوي ان وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري وجه شركة المواد الغذائية ...

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