الغريمان سيتفقان.. قرار المحكمة الاتحادية يطمر فجوة سياسية بكردستان أمدها أشهر

2022/03/02 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةعد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشيح هو فرصة للخروج من النفق المظلم.

وقال عضو الاتحاد برهان الشيخ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار الاتحادية رغم مافيه من مجاملة للحزب الديمقراطي والتحالف الثلاثي، لكنه فرصة لإعطاء الوقت للتفاوض بين الأطراف المختلفة".

وأضاف أنه "قد يكون الوقت المتاح وبابا للخروج من النفق المظلم وحالة الخلافات التي يشهدها البيت الكردي على منصب رئاسة الجمهورية".

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