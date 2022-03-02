2022/03/02 | 22:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برقية من هيئة الحج للسلطات السعودية بشأن العراقيين المحتجزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/02 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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