Honor تعلن هاتفها الأفضل من حيث الكاميرا والشحن السريع

2022/03/02 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت Honor عن هاتف جديد حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية التي ستطرح العام الجاري.ويميز هذا الهاتف بشكل رئيسي من حيث قدرات البطارية وأنظمة الشحن التي حصلت عليها، إذ جهز ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط يمكن من شحن 50% من سعتها […]

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