ماسكاً العصا من الوسط.. العراق يرفض “توبيخ” روسيا على غزو أوكرانيا

2022/03/02 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، اليوم الاربعاء، أن بغداد اصطفت مع الممتنعين، عن توبيخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.وقال علاء الدين في تدوينة اطلع عليها “ايرث نيوز”، إنه “صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم باغلبية ساحقة (141 نعم – 5 لا – 34 امتناع)، على توبيخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا”.[…]

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العراق يرفض “توبيخ” روسيا على غزو أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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