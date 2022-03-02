هروب زيلينسكي من كييف - حسين علوان حسين

2022/03/02 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين انتشرت في الصحافة الغربية مؤخراً – و منها محطة السي أن أن و جريدة الغارديان - صورة للرئيس الاوكراني زيلينسكي و هو يرتدي بلوزة زيتية بربع ردن – مثل شقيقه البطل المزيف رامبو ، أنما بدون قاذفة الصواريخ - في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة في كييف إلى ما دون درجة الصفر المئوي ، الأمر الذي دفع جريدة الغارديان اللندنية إلى التشكي قبل يومين من أن مثل هذا الانخفاض بدرجات الحرارة في كييف من شأنه أن يعيق ......





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