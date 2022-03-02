روسيا تعلن طرد السفير الاميركي

2022/03/02 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد السفير الأميركي جون سوليفان من البلاد.وقالت الخارجية في بيان رسمي إن “الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة”.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم الأربعاء، معلقة على إجراء الولايات المتحدة: “لا …

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