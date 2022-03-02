141 دولة تصوت لصالح إيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و35 أخرى تمتنع

2022/03/02 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مطالبة روسيا بوقف عمليتها العسكرية التي ترمي لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.وصوتت 141 دولة لصالح القرار مقابل 5 أصوات ضده، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وذلك بعد أن عقدت الجمعية المكونة من 193 عضوا أول جلسة طارئة لها منذ العام 1997.وصوتت روسيا وبيلاروس […]

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