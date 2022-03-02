ما الدول التي قد يمكنها إقناع بوتين بوقف الهجوم على أوكرانيا؟

2022/03/02 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش كبيرة مراسلي CNN الدوليين، كريستيان أمانبور، فكرة وجود دول يمكنها استخدام نفوذها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وتكشف ما دار بينها وبين وزير الخارجية الأوكراني في المقابلة التي أجرتها معه.

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