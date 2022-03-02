2022/03/02 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على غزوها لأوكرانيا..شركات أميركية عملاقة توقف خدماتها ومشاريعها في روسيا

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