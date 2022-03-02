نائب رئيس البرلمان يطالب بالتحقيق بحادثة إعتداء قوة أمنية على متظاهرين في كركوك

2022/03/02 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعطالب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بتحقيق عاجل في حادثة الإعتداء لقوة أمنية على المتظاهرين من متدربي شركة نفط الشمال في كركوك، فيما يتعهد بمتابعة القضية لتحقيق مطالبهم المشروعة وإنصافهم. وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد أدان وبشدة حادثة الإعتداء لقوة أمنية أمام مبنى محافظة كركوك على المتظاهرين المدنيين من متدربي شركة نفط الشمال الذين خرجوا بتظاهرة سلمية مطالبين بحقوقهم"، داعيا قيادة عمليات كركوك والجهات المعنية في الحكومة الإتحادية لإجراء تحقيق عاجل والكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين مهما كانوا. و أعرب عبد الله عن أسفه لما جرى من إعتداء مرفوض أمام مبنى محافظة كركوك، مؤكدا أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور، و"لانقبل التجاوز على أي مواطن في البلاد وتحت أية ذريعة كانت"، فيما تعهد بمتابعة القضية لتحقيق المطالب المشروعة لهؤلاء المتظاهرين وإنصافهم بالطرق القانونية.

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