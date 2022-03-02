الأمطار تزور سماء العراق مجدداً.. نشاط في الرياح وموجة غبار بدءاً من الغد

2022/03/02 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر بعض مناطق البلاد بموجة امطار وغبار بدءاً من يوم غد الخميس.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (2 آذار 2022)، إنه "من المتوقع أن تشهد البلاد موجات غبار ونشاط في الرياح يوم غد الخميس، حيث تبدأ بعد الظهر، ليصاحبها موجة أمطار سريعة في مناطق الفرات الأوسط عصر الغد، لتشمل أجزاء من النجف والديوانية والكوت، ولاحقاً ديالى إضافة إلى كافة مناطق الجنوب، حيث تبدأ فيها فرص الأمطار عصر الغد أيضاً وتتوسع مساء الخميس لتشمل المثنى، وذي قار، وميسان، والبصرة لتنتهي صباح الجمعة".

وأضاف، "مناطق الشمال لها النصيب الأكبر من الحالة أعلاه، مع بعض الغزارة في دهوك وأربيل والسليمانية، وبشكل أقل في الموصل وكركوك من الليلة ونهار الغد الخميس".

وبين، "اما المنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد، فهي الأقل حصة من الأمطار، مع فرصة لزخات أمطار عشوائية بين منطقة وأخرى، لتشمل العاصمة بغداد وبابل وكربلاء وصلاح الدين، إضافة إلى مناطق متفرقة من المنطقة الغربية".

وأشار إلى أن "موجات الغبار المتوقعة ستكون ذروتها مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، والحذر لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والأخوة سائقي العجلات، إضافة إلى مرتادي البحر الحذر من ارتفاع الأمواج من الخميس وحتى نهار الجمعة".

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