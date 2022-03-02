2022/03/02 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الحكومة الأوكرانية في الضغط الذي مارسته خلال الأسبوع الماضي، على منصات التكنولوجيا الكبرى لإعادة التفكير في التعامل مع روسيا في ظل الهجوم واسع النطاق على كييف، لكنها تطالب حاليا بفصل موسكو عن شبكة الإنترنت العالمية، وهو ما يراه بعض الخبراء بأنها "فكرة محفوفة بالمخاطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصل روسيا عن الإنترنت العالمي.. لماذا ليست فكرة صائبة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصل روسيا عن الإنترنت العالمي.. لماذا ليست فكرة صائبة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).