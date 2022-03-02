فتح باب الترشيح مجددا لمنصب الرئيس.. البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل

2022/03/02 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد اعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدول اعمال جلسة السبت المقبل، متضمنا التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس مجددا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الثالثة من السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول من الدورة الخامسة".

وأضاف ان "جدول اعمال يتضمن التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة".

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